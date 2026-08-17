Háromszorosára emelkedett az uborka ára Ukrajnában

Jelentősen megemelkedett az uborka ára: két hét alatt háromszorosára nőtt az egyik népszerű fajta kilogrammonkénti ára.

A „Ukrajina Koljucska” fajta kilójáért július végén még 20 hrivnyát kértek, augusztus elején pedig mindössze 10 hrivnyába került. Az árcsökkenés azonban rövid ideig tartott: augusztus 7-én már 12 hrivnyába került egy kilogramm, augusztus közepére pedig 30 hrivnyára emelkedett az ára.

A jelenlegi piaci árak 20 és 40 hrivnya között mozognak kilogrammonként.

A nyár végén tapasztalható drágulás szezonális jelenségnek számít. Ennek hátterében elsősorban a szabadföldi termés kínálatának csökkenése, valamint az üvegházi termesztésre való fokozatos átállás áll.

Kárpátalja.ma/agronews.ua

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