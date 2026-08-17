Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту

У суботу, 15 серпня, в англійському Бірмінгемі відбувся фінал зі стрибків у висоту серед жінок. Україну на цій стадії представляли дві спортсменки – Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх.

Змагання розпочали 15 учасниць і всі взяли стартову висоту 1,83 м. Наступну планку – 1,88 м – Геращенко подолала з другої спроби. Гучною сенсацією став виліт Ангеліни Топіч, яка провалила всі свої спроби на цьому відрізку – сербка вперше в кар’єрі закінчила ЧЄ без медалі.

Магучіх розпочала змагання з 1,92 м. Ярослава подолала її з першої спроби, а Геращенко з третьої. Висоту 1,95 м Ірина не взяла, і завершила Євро-2026 у топ-5. Натомість Магучіх знадобилось два стрибки, аби вийти у фінал разом з полькою Марією Жодзік та чорногоркою Марією Вуковіч.

Як наслідок, Ярослава випередила обох суперниць на висоті 1,97 м, взявши її з першої спроби. Українка вже у статусі переможниці спробувала подолати 2,01 м, але так і не змогла покращити результат.

Це третє поспіль золото для Магучіх – вона незмінно виграє чемпіонат Європи з 2022 року.

Джерело: zaxid.net

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