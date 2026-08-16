Harmadszor is Európa-bajnok magasugrásban Jaroszlava Mahucsih

Jaroszlava Mahucsih nyerte a női magasugrás döntőjét a birminghami Európa-bajnokságon, ezzel sorozatban harmadik alkalommal szerezte meg az Európa-bajnoki címet.

A szombaton, augusztus 15-én rendezett döntőben Ukrajnát két sportoló, Irina Herascsenko és Jaroszlava Mahucsih képviselte.

Mahucsih 1,92 méteren kezdte a versenyt, amelyet első kísérletére teljesített. Herascsenkónak ugyanez a magasság csak a harmadik próbálkozásra sikerült. Az ukrán versenyzők közül Herascsenko végül 1,94 méterig jutott, amivel a legjobb öt között végzett.

Mahucsihnak az 1,97 méteres magasság leküzdése elsőre sikerült, amivel megelőzte lengyel és montenegrói riválisát, és megszerezte az aranyérmet.

Az ukrán magasugró ezt követően megpróbálta a 2,01 métert is, de egyik kísérletével sem tudta teljesíteni.

Mahucsih korábban 2022-ben Münchenben 1,95 méteres eredménnyel, 2024-ben pedig Rómában 2,01 méterrel nyerte meg az Európa-bajnokságot.

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