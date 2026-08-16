Halálos baleset történt a Rahói járásban
Halálos kimenetelű közúti baleset történt augusztus 16-án Terebesfehérpatakon (Dilove) – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata vasárnap.
A rendfenntartók tájékoztatása szerint a déli órákban érkezett bejelentés egy három jármű részvételével történt balesetről az N–09-es úton.
Az előzetes adatok szerint egy 55 éves, Ivano-Frankivszk megyei férfi Volkswagen Passatjával előzésbe kezdett, átlépte a záróvonalat, majd áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy Opel Astrával. Az Opelt egy 45 éves csernyivci férfi vezette.
Ezt követően a Volkswagen Passat egy, az Opel mögött haladó Toyota RAV4-gyel is összeütközött. A Toyotát egy 50 éves, Irpinyből származó férfi vezette. Az autóban rajta kívül 47 éves felesége és két 18 éves fia utazott.
Az Opel Astrában a sofőr 39 éves felesége, 17 éves lánya és 14 éves fia is tartózkodott.
A baleset következtében a Volkswagen sofőrje a helyszínen életét vesztette, az autó 55 éves utasa megsérült. A másik két jármű vezetője és utasai nem szenvedtek súlyos sérüléseket.
Az Opel és a Toyota sofőrjeit alkoholtesztnek vetették alá, mindketten józanok voltak. A rendőrök a három járművet lefoglalták és különleges őrzött területre szállították.
A nyomozók jelenleg a Toyota fedélzeti kamerájának felvételét is vizsgálják. Az ügyben büntetőeljárást indítottak.
A baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében több szakértői vizsgálatot is elrendeltek.