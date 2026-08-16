Lezuhant a hetedik emeletről egy idős nő Ungváron

Tragikus eset történt augusztus 15-én reggel Ungváron – írja a mukachevo.net internetes hírportál rendőrségi információkra hivatkozva.

Egy hetedik emeleti erkélyről zuhant ki egy 72 éves nő.

Az asszony a zuhanás következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség előzetes információi szerint a nő testén nem találtak erőszakos halálra utaló nyomokat. A hatóságok jelenleg vizsgálják a tragédia körülményeit.

A zuhanás pontos oka egyelőre nem ismert.

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