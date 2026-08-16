Második világháborús aknát találtak Ungváron

Egy apa és fia az ungvári Sztudentszka rakpart közelében sétáltak, amikor a férfi gyanús tárgyat vett észre az Ung vizében. Azonnal megjelölte a helyszínt, gyermekével biztonságos távolságra húzódott, majd értesítette a hatóságokat.

A katasztrófavédelem helyszínre érkező tisztje megállapította, hogy egy második világháborúból származó aknagránátról van szó, és lezárta a környéket.

A tűzszerészek átvizsgálták a folyó érintett szakaszát, majd kiemelték a lőszert a vízből, és egy kijelölt gyakorlótéren megsemmisítették.

A szakszolgálat hangsúlyozza, hogy férfi felelősségteljesen járt el:

nem nyúlt a veszélyes tárgyhoz, biztonságos távolságra húzódott, és azonnal értesítette a hatóságokat.

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