Második világháborús aknát találtak Ungváron
Egy apa és fia az ungvári Sztudentszka rakpart közelében sétáltak, amikor a férfi gyanús tárgyat vett észre az Ung vizében. Azonnal megjelölte a helyszínt, gyermekével biztonságos távolságra húzódott, majd értesítette a hatóságokat.
A katasztrófavédelem helyszínre érkező tisztje megállapította, hogy egy második világháborúból származó aknagránátról van szó, és lezárta a környéket.
A tűzszerészek átvizsgálták a folyó érintett szakaszát, majd kiemelték a lőszert a vízből, és egy kijelölt gyakorlótéren megsemmisítették.
A szakszolgálat hangsúlyozza, hogy férfi felelősségteljesen járt el:
nem nyúlt a veszélyes tárgyhoz, biztonságos távolságra húzódott, és azonnal értesítette a hatóságokat.
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