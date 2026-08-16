Rotációs kapával végzett munka közben sérült meg egy férfi a Szolyvai járásban

Sérüléssel végződött egy rotációs kapával végzett munka a Szolyvai járásban. Egy 65 éves férfi elvesztette uralmát a mezőgazdasági gép felett, és megsérült a sarka.

A helyszínre a mentőszolgálat 1102-es számú egysége érkezett. A mentősök vágott-zúzott sebet állapítottak meg a férfi sarkán, és elsősegélyben részesítették.

A sérültet további kivizsgálás és kezelés céljából a szolyvai kórházba szállították.

A mentőszolgálat az eset kapcsán a biztonsági előírások betatására, munka közben zárt, vastag lábbeli viselésének fontosságára hívja fel a figyelmet.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

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