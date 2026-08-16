„Európai légió” létrehozását sürgeti a lengyel külügyminiszter

Állandó európai katonai erő, úgynevezett „Európai Légió” létrehozását szorgalmazza Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter, amely kiegészítené a NATO képességeit, és nagyobb önállóságot biztosítana Európa védelmében.

Sikorski szerint Európa nem támaszkodhat kizárólag az Egyesült Államokra saját biztonsága garantálásában.

A tervezett alakulat magját háborúban edzett ukrán katonák és harctéri veteránok adnák.

A lengyel diplomata úgy véli, az Egyesült Államok továbbra is nélkülözhetetlen része marad az európai kollektív védelemnek, különösen a fejlett technológiák és a hírszerzési képességek terén, ugyanakkor Európának nagyobb szerepet kell vállalnia a szárazföldi védelemben.

„Határozottan támogatom egy Európai Légió létrehozását”

– fogalmazott Sikorski, amelynek soraiba szerinte a kontinens országaiból toborozhatnának tapasztalt hivatásos katonákat, köztük a háborúkat megjárt veteránokat is.

Forrás: FREEDOM

Nyitókép: korábbi felvétel, wiadomosci.onet.pl

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