NATO-vadászgép lőtt le egy drónt a román légterében

Egy spanyol F–18-as vadászgép lőtt le egy ismeretlen drónt vasárnap hajnalban, miután a pilóta nélküli eszköz megsértette Románia légterét.

A román védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelmi rendszerek 4 óra 44 perckor észlelték a légi célpontot, amely Moldova irányából, Galac városától mintegy 24 kilométerre északra hatolt be Románia légterébe.

A Mihail Kogălniceanu légibázisról járőröző spanyol F–18-as radarkapcsolatot létesített a drónnal, majd engedélyt kapott annak megsemmisítésére.

A vadászgép 5 óra 1 perckor, lakatlan terület felett lőtte le az eszközt. A feltételezések szerint a drón maradványai a Galac megyei Băleni és Cudalbi települések közötti térségben zuhantak le.

A légiriadót 5 óra 20 perckor feloldották. A román védelmi miniszter megbízottja, Radu Miruță méltatta a spanyol pilóták és a román katonák munkáját, hangsúlyozva, hogy Románia megvédi légterét, szövetségesei pedig támogatják ebben.

A mostani incidens a negyedik olyan eset, amikor Románia légterébe behatoló drónt semmisítettek meg.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda

Nyitókép: illusztáció, Wikipédia

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