Elítéltek egy kárpátaljai nőt, aki katonai eszközöket videózott

A Nagyszőlősi Járási Bíróság bűnösnek talált egy magyarkomjáti nőt az ukrán fegyveres erők fegyverzetének mozgásáról szóló információk engedély nélküli terjesztésében. A nő okostelefonjával egy ukrán tüzérségi eszköz mozgását rögzítette, majd a felvételt feltöltötte a TikTokra.

A bírósági ítélet szerint az eset 2025 májusában történt. A nő telefonjával videót készített az ukrán katonai technika mozgásáról, majd közzétette azt a közösségi oldalon.

A vádlott a bírósági tárgyaláson elismerte bűnösségét. Ügyvédje arra kérte a bíróságot, hogy enyhítő körülményként vegyék figyelembe, hogy a nő aktívan együttműködött a bűncselekmény felderítésében, valamint két kiskorú gyermekről gondoskodik.

A bíróság a nőt próbaidőre bocsátotta, emellett a bűncselekmény elkövetéséhez használt mobiltelefon elkobzásáról is döntött.

Kárpátalja.ma

Forrás: mukachevo.net

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