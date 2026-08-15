A háborúban vesztette életét Jurij Csolija

Nagy Nikolett Háború

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt az orosz–ukrán háború. A fronton vesztette életét Jurij Csolija – közölte a Tiszabogdányi kistérség a Facebook-oldalán.

A 24 éves védő a 95. önálló deszant-rohamdandár, a 0281-es számú katonai alakulat deszant-rohamalegységében szolgált vezető lövészként.

A katona 2024. szeptember 21-én halt meg aknavetős támadás következtében, miközben harci feladatot hajtott végre a Kurszki területen.

Jurijt 2024 szeptemberétől eltűntként tartották nyilván. Halálát csaknem két évvel később, 2026. augusztus 12-én erősítették meg hivatalosan.

A temetés időpontjáról és helyszínéről később közölnek információt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →