Háború: 19 éves katona esett el a fronton
A fronton vesztette életét a 19 éves Makszim Hicsko, a beregszászi járási Tiszaszirma (Drotinci) lakosa – adta hírül a Nagyszőlősi Városi Tanács a Facebook-oldalán szombaton.
A fiatal katona 2026. augusztus 5-én halt a Zaporizzsja megyei Sztepnohirszk közelében.
Makszim szerződéses katonaként szolgált az ukrán fegyveres erőknél. A közlemény szerint a fiatalember az ellenség által bevetett FPV típusú támadó drónokkal végrehajtott csapás következtében vesztette életét.
Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →