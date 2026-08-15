Halálos motorbaleset történt Kőrösmezőn

Halálos kimenetelű közúti baleset történt augusztus 15-én éjszaka a Rahói járásban található Kőrösmezőn – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szombaton.

A rendőrség tájékoztatása szerint 0 óra 18 perckor érkezett bejelentés a 102-es segélyhívóra a Kőrösmezőn történt motorbalesetről.

Az előzetes információk szerint egy 18 éves helyi lakos egy Kovi típusú motorkerékpárt vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett. A motor áthaladt a záróvonalon, majd egy útpadkának ütközött, ezt követően pedig az árokba csapódott.

A baleset következtében a 18 éves motoros súlyos sérüléseket szenvedett, és jelenleg is kórházi kezelés alatt áll. 20 éves utasát szintén kórházba szállították, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét, a férfi a segítségnyújtás közben belehalt sérüléseibe.

A rendőrök a helyszíni szemle során lefoglalták a motorkerékpárt, amely nem volt állami nyilvántartásba véve. A sofőrtől vérmintát is vettek annak megállapítására, hogy a baleset idején fogyasztott-e alkoholt vagy más, a vezetési képességet befolyásoló szert.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →