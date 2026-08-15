Megsemmisült Ukrajna utolsó tizennyolcadik századi kozák fatemploma

Egy orosz katonai dróntámadás során megsemmisült Ukrajna utolsó, tizennyolcadik századból származó kozák fatemploma a Herszon megyei Beriszlav városában. A kiemelkedő építészeti műemlék elvesztése nemcsak az ukrán, hanem az egyetemes európai kulturális örökség szempontjából is súlyos veszteséget jelent, mivel az épület a zaporizzsjai kozák faművesség utolsó érintetlen mementója volt.

A támadás augusztus első hétvégéjén történt a Dnyeper folyó mentén fekvő történelmi településen. Olekszandr Alcsijev helyi katonai közigazgatási vezető tájékoztatása szerint a Szent Bemutatás, orosz és ukrán nevén Vvegyenszka templom a város történelmének szerves részét képezte az elmúlt évszázadokban.

A hivatalos források megerősítették, hogy a nemzeti jelentőségű műemlékből csupán az elszenesedett romok maradtak meg. A lángok martalékává vált épületet 1725-ben emelték a zaporizzsjai kozákok perevolocsnai erődjéből származó tölgyfából. Az építmény különlegességét az adta, hogy a korabeli mesterek egyetlen fém szög felhasználása nélkül alkották meg a faszerkezetet, amelyet később, 1784-ben szállítottak át a folyón jelenlegi helyére, Beriszlavba.

A zaporizzsjai kozákok a tizenhatodik és tizennyolcadik század között meghatározó katonai és politikai erőt képviseltek a kelet-európai sztyeppeövezetben. A Dnyeper zuhatagjain túl kialakított szállásterületeik és erődítményeik nemcsak a védekezést szolgálták, hanem egy sajátos, a keleti ortodox hagyományokat és a helyi népi építészetet ötvöző kultúra központjai is voltak.

A most megsemmisült fatemplom ennek a letűnt társadalmi formációnak és a kozák önrendelkezés időszakának volt a kiemelkedő tárgyi emléke. A helyi sajtóbeszámolók kiemelik, hogy az egyházi intézmény a történelmi hagyományoknak megfelelően mindvégig a moszkvai patriarkátushoz köthető Ukrán Ortodox Egyház joghatósága alá tartozott, szemben a 2018-ban létrehozott, független ukrán nemzeti egyházzal.

A Krím félsziget felé vezető útvonalon fekvő, stratégiai fontosságú Herszon megye a 2022-ben kirobbant orosz invázió óta folyamatos harci cselekmények színtere. Noha a terület egy részét, köztük Beriszlav városát is visszafoglalták az ukrán erők, a régió továbbra is állandó tüzérségi és légicsapásoknak van kitéve, ami közvetlen veszélyt jelent a vallási és kulturális helyszínekre. A pusztítás mértékét jelzi, hogy idén áprilisban a Harkiv megyei Donciv-Zaharzsevszkij kúria, egy másik jelentős egykori kozák nemesi birtok is hasonló dróntámadás áldozatául esett.

A műemlékek megmentésén fáradozó, lembergi székhelyű Skeiron kulturális örökségvédelmi szervezet a pusztulást követően széles körű felhívást tett közzé, amelyben a lakosság által korábban készített felvételeket gyűjti össze a fatemplom digitális, háromdimenziós rekonstrukciójának elkészítése céljából.

Forrás: mult-kor.hu

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