Egy hét alatt 34 százalékkal csökkent a görögdinnye ára Ukrajnában

Jelentősen csökkent a görögdinnye ára az ukrán piacokon: egy hét alatt átlagosan 34 százalékkal lett olcsóbb a gyümölcs.

A kedvező időjárás miatt országszerte felgyorsult a görögdinnye betakarítása, így jelentősen nőtt a kínálat. A gazdák helyzetét nehezíti, hogy a piacra kerülő termés nagy része nagyméretű dinnye, ami iránt gyenge a kereslet. A nagykereskedők és az üzletláncok ezért csak korlátozott mennyiséget vásárolnak.

Jelenleg kilogrammonként 2–10 hrivnyáért kínálják a görögdinnyét, ami 47 százalékkal alacsonyabb ár a tavalyi azonos időszakhoz képest.

A szakértők szerint rövid távon nem várható számottevő áremelkedés. A jó minőségű, és az aszály miatt kisebb mennyiségben rendelkezésre álló dinnyék ára tarthatja magát, az 5 kilogrammnál nagyobb példányok ára azonban tovább csökkenhet, mivel a termelők igyekeznek minél gyorsabban túladni készleteiken.

Kárpátalja.ma

Forrás: mind.ua

Nyitókép: illusztráció/pixabay.com

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