7 antioxidánsban gazdag ital, amely védi a károsodástól sejteket

Bár a szervezet maga is termel antioxidánsokat, érdemes étrendünkben is helyet adni az ezekben gazdag ételeknek és italoknak.

Az antioxidánsok fontos szerepet játszanak szervezetünk védelmében: segítenek semlegesíteni a sejteket károsító szabad gyököket, amelyek a stressz, a környezeti szennyezés vagy akár a normál anyagcsere-folyamatok során is keletkeznek. Bár a szervezet maga is termel antioxidánsokat, érdemes étrendünkben is helyet adni az antioxidánsokban gazdag ételeknek és italoknak.

Antioxidánsban gazdag italok

A Health magazin cikke nyomán összegyűjtöttünk 7 antioxidánsban gazdag italt, amely támogatja az egészséget.

Matcha tea – különösen sok C-vitamint és EGCG nevű polifenolt tartalmaz, ezért még a hagyományos zöld teánál is koncentráltabb antioxidánsforrásnak számít.

Fekete tea – a benne található teaflavinok és tearubiginek segíthetnek a sejtek védelmében, és kutatások szerint a rendszeres fogyasztása a szív és az érrendszer egészségét is támogathatja.

Kávé – gazdag polifenolokban, például klorogén- és ferulsavban, amelyek gyulladáscsökkentő és sejtvédő hatásúak. Rendszeres, mértékletes fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta bizonyos krónikus betegségek alacsonyabb kockázatával.

Gránátalmalé – Intenzív rubinvörös színét az antociánok adják, amelyek erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. Emellett C-vitaminban és más hasznos növényi vegyületekben is gazdag, amelyek hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez.

Áfonyalé – különleges növényi vegyületei – köztük az antociánok és a proantocianidinek – erős antioxidáns hatással bírnak. Ezek az anyagok nemcsak a sejtek védelmét segíthetik, hanem hozzájárulhatnak a húgyúti fertőzések megelőzéséhez is. Egy pohár áfonyalé ráadásul a napi C-vitamin-szükséglet jelentős részét is fedezheti.

Forró kakaó – a hozzáadott cukor nélküli, jó minőségű kakaóból készült forró ital flavonoidokban gazdag. Ezek az antioxidánsok támogathatják a szív és az érrendszer egészségét, valamint csökkenthetik a gyulladásos folyamatokat a szervezetben.

Citrusfélék – narancs- és grapefruitlé kiváló C-vitamin-forrás. Egyetlen pohár akár a teljes napi C-vitamin-szükségletet is biztosíthatja, miközben segíti az immunrendszer működését, a kollagéntermelést és a vas felszívódását.

Ez a világ legegészségesebb gyümölcse

A krémes állaga miatt pudingos almának is nevezett cherimoyát a világ legegészségesebb gyümölcsének választották, és második helyen áll a BBC, a világ legtáplálóbb élelmiszereit felsoroló listáján is.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: HáziPatika.com/Canva/Getty Images

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