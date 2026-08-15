Személyautó és kisbusz ütközött Huszton

Közlekedési baleset történt Huszton, a várost elkerülő úton, ahol egy személyautó és egy mikrobusz ütközött – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A helyszínre két sürgősségi mentőegység érkezett. A mentők egy 40 éves férfinél zárt koponya-agyi sérülést és a jobb combcsont törését állapították meg.

A 34 éves férfi többszörös sérüléseket szenvedett, többek között a jobb lábszár alsó harmadának nyílt törését, a bal lábszár zárt törését, valamint kulcscsonttörést diagnosztizáltak nála.

A sérülteket a szükséges helyszíni ellátást követően a Huszti Járási Kórházba szállították.

A helyszínen a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai is dolgoztak.

A szakemberek ismét felhívják a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára. Az övet minden utazás alkalmával be kell kapcsolni, az út hosszától függetlenül. A balesetek megelőzése érdekében emellett fontos a megfelelő sebesség és követési távolság betartása is.

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