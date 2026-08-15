A megadás akadályai

„Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.” Róma 12,16–18

Az utóbbi időben egyre mélyebbre ástam magamban, és olyan gondolatokra, hiedelmekre találtam, amelyekről talán nem is tudtam, mennyire irányítják az életemet.

Olyan helyzetekkel és emberekkel kapcsolatban jelentek meg bennem, akiket nem tudok megváltoztatni vagy irányítani. Ahogy leírtam, mi zajlik bennem, ezek a mondatok kerültek elém:

„Minden rajtam múlik.”

„Nekem kell mindent egyben tartanom.”

„Nekem kell közbelépnem, hogy megvédjem a családomat és a gyermekeimet.”

„Ha nem teszek valamit, rossz dolgok fognak történni.”

„Ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretném, nem leszek rendben.”

És volt egy még mélyebb gondolat is, amit nehéz volt beismernem:

„Imádkoztam ezért, mégsem látom, hogy Isten bármit is tenne. Nem igazán hiszem, hogy változtatni akar ezen. Nem igazán hiszem, hogy rábízhatom ezt.”

Talán te is ismered ezt az érzést.

Én pedig mostanában valami fontosat tanulok az Úrtól: ezek a gondolatok sokszor éppen azt akadályozzák meg, hogy átadjuk Istennek azt, amit nem nekünk kellene hordoznunk.

Vannak az életemben olyan kapcsolatok és helyzetek, amelyek újra és újra felkavarnak. Sokáig azt gondoltam, hogy valahogy meg kell őket oldanom. Hogy nekem kell megtalálnom a megfelelő szavakat, a megfelelő megoldást, vagy valahogy elérnem, hogy a másik ember megváltozzon.

De rá kellett jönnöm: nem az a feladatom, hogy megváltoztassak másokat.

Az én részem az, hogy megtegyem azt, ami tőlem telik, a többit pedig Istenre bízzam.

Pál apostol ezt írja:

„Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, éljetek békességben mindenkivel.”

Róma 12,18

Nagyon szeretem ebben a mondatban azt a két rövid kifejezést: „ha lehetséges” és „amennyire rajtatok áll”.

Mert ez azt jelenti, hogy nem minden békét tudunk létrehozni.

Megtehetjük a saját részünket. Dönthetünk úgy, hogy szeretettel, tisztelettel és békességre törekedve reagálunk. De a másik ember döntéseiért nem mi vagyunk felelősek.

Hívőként könnyű abba a csapdába esni, hogy azt gondoljuk: nekünk kell minden helyzetet rendbe hoznunk. Nekünk kell békét teremtenünk, helyrehoznunk a kapcsolatokat, megmentenünk másokat, és valahogy mindent jól működtetnünk.

Aztán amikor ez nem sikerül, bűntudatot és szégyent érzünk.

Pedig lehet, hogy Isten éppen arra hív bennünket, hogy engedjük el azt, amit soha nem is nekünk kellett volna kézben tartanunk.

Néha ez azt jelenti, hogy:

nem vállalunk felelősséget mások helyett,

nem próbáljuk irányítani a végeredményt,

nem várjuk el magunktól, hogy „megjavítsunk” valakit,

nem engedjük, hogy mások káosza magával rántson bennünket,

és Istenre bízzuk azt, amit mi már nem tudunk meggyógyítani, helyrehozni vagy irányítani.

Ez nem közöny.

Nem azt jelenti, hogy nem érdekel többé a másik ember.

És nem azt jelenti, hogy nem teszünk semmit.

Azt jelenti, hogy felismerjük a saját határainkat, és elhisszük, hogy Isten akkor is munkálkodik, amikor mi nem látjuk.

Isten mindent tud. Mindenható, és mindenütt jelen van. Semmi nem éri váratlanul. Nem kell helyette mindent nekünk megoldanunk.

Talán ezért kell újra és újra elengednünk azt a vágyunkat, hogy minden úgy alakuljon, ahogy szerintünk a legjobb lenne.

És helyette megtanulni bízni abban, hogy Isten többet lát, mint mi.

A ráhagyatkozás nem egyszeri döntés. Sokszor újra és újra választanunk kell.

Ma megteszem, ami az én dolgom.

Amit pedig nem tudok megváltoztatni, azt Isten kezébe teszem.

Holnap talán újra el kell engednem.

És ez rendben van.

Mert nem én tartok mindent egyben.

Ő tart.

Uram, Te látod mindazt a terhet, amit magammal hordozok, és azt is, hányszor próbáltam egyedül mindent kézben tartani.

Bocsáss meg, amikor görcsösen ragaszkodom ahhoz, amit Te arra kérsz, hogy engedjek el.

Amikor nem látom, hogy mit teszel, segíts bíznom abban, hogy akkor is jelen vagy, akkor is hatalmas vagy, és akkor is jó vagy.

Taníts meg megtenni azt, ami az én részem, és Rád bízni mindazt, amit nem tudok irányítani.

Segíts, hogy ne a megváltozott körülményektől várjam a békességet, hanem Benned találjam meg.

Emlékeztess ma arra, hogy nem én tartok mindent egyben – hanem Te.

És én megpihenhetek a Te kezedben.

Jézus nevében, ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

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