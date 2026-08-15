Milyen tűzifát érdemes venni télire, és mennyibe kerül köbmétere?

Az ukrán háztartások már készülnek a télre, sokan pedig már most beszerzik a tüzelőt. A választásnál nemcsak az ár, hanem a fafajta és a fa nedvességtartalma is fontos szempont.

A kemény fafajták, például a tölgy, a gyertyán, a kőris és az akác, lassabban égnek, ugyanakkor hosszabb ideig és nagyobb hőt adnak le, ezért fűtéshez általában ezek a legkedvezőbbek.

A közepesen kemény fafajták, például a nyír, az éger és a gyümölcsfák valamivel olcsóbbak. A nyír sok hőt termel, ugyanakkor gyantatartalma miatt korom rakódhat le a kéményben. Az alma- és cseresznyefa kellemes parazsat és illatot ad, ezért ezeket gyakran füstöléshez is használják.

A puha és tűlevelű fafajták, például a fenyő, a lucfenyő és a nyárfa gyorsabban elégnek és kevesebb hőt termelnek. Ezek elsősorban begyújtáshoz, illetve keményebb fával együtt használhatók.

Ennyibe kerül a tűzifa 2026-ban

A „DrovаJe” szakportál adatai szerint augusztusban a méteres, hasítatlan tűzifa hozzávetőleges ára a következő:

tűlevelű és puha fafajták – 750–1300 hrivnya/köbméter;

közepesen kemény fafajták – 1100–1500 hrivnya/köbméter;

kemény fafajták – 1200–1850 hrivnya/köbméter.

Kárpátalján a kemény fafajták átlagára 1254 hrivnya köbméterenként.

A hasított tűzifa ára ennél jelentősen magasabb lehet, különösen akkor, ha magáncégtől, házhoz szállítással vásárolják. A tölgyből vagy gyertyánból készült hasított tűzifa ára 3500–4650 hrivnya rakott köbméter között mozoghat, a régiótól és a csomagolás módjától függően.

Vásárláskor fontos különbséget tenni a köbméter és a rakott köbméter között. Az állami erdőgazdaságok általában tömör köbméterben értékesítik a tűzifát, vagyis a tényleges faanyag térfogatát számítják. A magáneladók ezzel szemben gyakran rakott köbmétert használnak, amelynél a szorosan egymásra rakott hasábok között található levegő is beleszámít a térfogatba.

Kárpátalja.ma

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