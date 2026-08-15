A Nemzetközi Íjász Szövetség feloldotta az orosz sportolók elleni szankciókat

Újabb olimpiai sportágban térhetnek vissza teljes jogúan az oroszok: a szombati bejelentés szerint a Nemzetközi Íjász Szövetség (World Archery) oldotta fel a velük szemben érvényben volt korlátozásokat.

A World Archery a honlapján tudatta, hogy a végrehajtó tanács határozata értelmében megszűnnek az orosz sportolóknak, csapatoknak és tisztségviselőknek a sportági világversenyeken való részvételére vonatkozó eddigi tilalmak.

A döntés a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) júliusi ajánlása nyomán született meg, amelyben az ötkarikás szervezet a szankciók feloldását javasolta.

Mostantól az orosz íjászok nemzeti zászló alatt és himnuszukat használva indulhatnak a World Archery égisze alatt rendezett összes versenyen, beleértve a világbajnokságokat és a világkupát is. Ugyanakkor a döntés nem vonatkozik az európai szervezet, a World Archery Europe versenyeire, az azokon való orosz részvétel a kontinentális szövetség hatáskörébe tartozik.

A nemzetközi íjászversenyektől 2022-ben, az ukrajnai háború kitörését követően tiltották el Oroszország sportolóit, akik 2023-tól egyéniben, semleges státuszban indulhattak.

Forrás: MTI

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