Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították: készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltórepülőgépekkel és helikopterrekkel segíti az oltást – tájékoztatott a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán szombaton.

Belgium délkeleti országrészének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett, gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Az oltáshoz Flandriából, az ország északi régiójából és Németországból is érkeztek tűzoltók.

A régióban egy nyári gyermektábor résztvevőit már evakuáltak – közölte Theo Francken belga védelmi miniszter az X-en. Megerősítette: a belga hadsereg három Panther típusú járművet küldött a helyszínre. A katonai járművek 10 500 liter vízkapacitással rendelkeznek, vízágyúik akár 90 méterre is képesek elérni – írta a napilap.

A belga katasztrófavédelmi szolgálatok közölték: ez az eddigi legnagyobb erdőtűz az országban. Hasonló vészhelyzettel legutóbb 2011-ben kellett megküzdeniük az illetékes szolgálatoknak, amikor közel 1400 hektárnyi terület lett a tűz martalékává Belgiumban.

Elmondták továbbá, hogy a tűzhöz nehéz hozzáférni. Az erdős területen a tűzoltóautók elakadnak, az oltásához jelentős légi erőforrásokra van szükség – hívták fel a figyelmet. Nehézséget jelent továbbá a szél, mely folyamatosan fúj és változtatja az irányát. Ezért – mint megjegyezték – a lángok minden irányba terjednek. A sürgősségi szolgálatok működése érdekében az érintett területen a közlekedés tilos.

Waimes kistérség önkormányzata ez idáig két község lakosait értesítette az evakuálási terveiről, Malmedyben egy fogadóközpontot nyitottak.

Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztos a közösségi oldalán közölte: Belgium aktiválta az EU polgári védelmi mechanizmusát, melynek keretében az Európai Unió tűzoltórepülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást.

Forrás: mti.hu

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