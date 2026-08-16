Augusztus 16. – A hontalan állatok világnapja

Harmincnegyedik éve augusztus 16-án a hontalan állatokról emlékeznek meg. A világnap célja felhívni az emberek figyelmét az utcán élő állatok nehéz sorsára.

1992 óta ezen a napon a hontalan állatok világnapját méltatják. Ezzel a nappal hívják fel az emberek figyelmét úgy az utcán élő állatokra, mint az állatvédők és menhelyek munkájára.

Sajnos 2026-ban sem ritka a dobozokban, nejlontasakokban utcára dobott, sorsára hagyott állatok látványa. Ezek az állatok ivartalanítás híján további szaporulattal fogják a kóborállatok számát növelni. Egy macska évente kétszer is világra hozhat 2-5 kiscicát. Emiatt fontos a tudatos állattartás és az ivartalanítás, amely nem csupán a nem kívánt szaporulatot előzi meg, de az állat élethosszát is növelheti.

Beregszászban a Bundás Második Esély állatvédő egyesület próbál minél több árván maradt kutya és macska sorsáról gondoskodni. Az egyesület menhelyén jelenleg is több négylábú vár befogadó családra. Az érdeklődők Horváth Alexandrát kereshetik privát üzenetben vagy a 050 868 7166-os telefonszámon, ha szeretnének örökbe fogadni egy állatot vagy bármilyen módon segíteni.

A menhelyről, annak működéséről és az örökbefogadható állatokról a Bundás Második Esély – КП Еко-Берегове Берегівської міської ради Facebook-oldalon tájékozódhatnak.

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