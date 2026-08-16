Zelenszkij: közel 1560 drónnal és 62 rakétával támadt Oroszország a héten

Az orosz hadsereg az elmúlt héten 13 ukrajnai régiót támadott, és több mint 1550 csapásmérő drónt, csaknem 1560 irányított légibombát, valamint 62 rakétát vetett be – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az éjszakai és reggeli támadásokban Kijevben és a főváros környékén hat ember megsebesült. A tűzoltók a keletkezett tüzeket rövid időn belül felszámolták, jelenleg a helyreállítási munkálatok zajlanak.

Ballisztikus rakétákkal támadták Kremencsukot és Krivij Rihet is.

Krivij Rihben két ember életét vesztette, további 14-en megsérültek. Szumiban szintén halálos áldozata volt a támadásnak.

Zelenszkij szerint Oroszország a ballisztikus fegyverekkel rendszeresen civil infrastruktúrát vesz célba. Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy a támadások reggel is folytatódtak, újabb drónhullámot indítottak Ukrajna ellen.

Az államfő köszönetet mondott a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálatok munkatársainak, akik elsőként érkeznek a csapások helyszínére és részt vesznek a mentésben, valamint a helyreállításban.

Zelenszkij egyúttal további légvédelmi támogatást sürgetett Ukrajna európai partnereitől, hangsúlyozva, hogy a megfelelő elfogórakéták rendelkezésre állása emberéleteket és kritikus infrastruktúrát menthet.

Az ukrán elnök szerint Oroszország megállításához további támogatásra van szükség.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: DSZNSZ

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