Izrael kiterjedt csapásokat hajtott végre éjszaka Dél-Libanonban

Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet szombat hajnali támadására – közölte a katonai szóvivő vasárnap reggel.

A Hezbollah szombati tűzszünet-sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légicsapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a dél-libanoni Ali Taher-hegygerinc térségét. A légierő hajnalban három alkalommal is csapást mért an-Nabatíja térségére és Nabatíja al-Fauka településre.

A térségben a terrorszervezet korábbi dróntámadásában három izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magas rangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban tizenegy ember vesztette életét, köztük civilek is.

Péntekről szombatra virradó éjszaka fél három körül két izraeli katonát súlyosan, egyet pedig közepesen súlyosan sebesített meg egy robbanó drón az Ali Taher-hegygerincnél, az izraeli biztonsági övezetben.

A szombati válaszcsapásban a Radvan-erő egyik parancsnokát, Abu Haszan Alaát vették célba, aki részt vett többek közt a robbanóanyaggal felszerelt drónok indításában is. Emellett az elmúlt években a Hezbollah több területi parancsnokságát irányította.

A katonai közlemény szerint a dél-libanoni Anszárban található Hezbollah-központ elleni csapás idején Haszan családja is a parancsnokságon tartózkodott. „A csapás kifejezetten Haszan ellen irányult, aki a nemzetközi jog értelmében jogszerű célpont volt. A terrorista családját emberi pajzsként használta, és velük együtt rejtőzött el a katonai parancsnokságon” – közölte a hadsereg.

A szombati dél-libanoni izraeli támadásokban összesen 11 ember halt meg, köztük a libanoni jelentések szerint négy gyermek és két nő, Haszán felesége és gyermekei is.

Az izraeli közlemény azon libanoni vádak után jelent meg, amelyek szerint Izrael megsértette a két ország között júniusban megkötött tűzszüneti megállapodást, és szándékosan támad civileket. A megállapodás értelmében Izrael csak a Hezbollah vagy hasonló szervezetek támadásaira válaszul hajthat végre katonai műveleteket Libanonban.

A libanoni egészségügyi minisztérium a Hezbollahnál betöltött katonai szerepüket nem megjelölve tette közzé a halottak neveit. Joseph Aoun libanoni elnök elítélte a támadásokat, és azt mondta, hogy Izrael ismételten megsérti a keretmegállapodást, ezzel veszélyezteti a tárgyalásokat és az Egyesült Államoknak a megállapodás végrehajtására irányuló erőfeszítéseit.

Izraelben a miniszterelnöki hivatal szokatlanul részletes és rendkívüli közleményben számolt be a katonák sérüléséről szombat este. A közlemény szerint „a Hezbollah megsértette a libanoni tűzszünetet azzal, hogy megtámadta katonáinkat a biztonsági övezetben” és a hadsereg ezután vette célba válaszul „a Hezbollah támadást elrendelő terrorista parancsnokságát„, ahol emberi pajzsként civilek tartózkodtak.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció, oedigital.com

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