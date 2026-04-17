Három autó ütközött a Técsői járásban

Közlekedési baleset történt a técsői járási Szentmihálykörtvélyes (Hrusove) községben – közölte a Szuszpilne hírportál április 17-én, Hanna Dan rendőrségi szóvivőre hivatkozva.

A hírportál szerint három jármű ütközött össze.

Egy Renault márkájú autó 67 éves sofőrje Alsóapsa (Nyizsnya Apsa) felé közlekedve előzni kezdett egy előtte haladó Ford Kuga márkájú járművet, amelyet egy 77 éves szentmihálykörtvélyesi lakos vezetett. A Renault a szembejövő sávban összeütközött egy Ford Mustanggal, amelyet egy 26 éves sofőr vezetett.

Az ütközés következtében a Mustang és a Renault is nekicsapódott a Ford Kugának. Utóbbi vezetője és 48 éves utasa is kórházba került.

A baleset pontos körülményeit vizsgálják.

