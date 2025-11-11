Használtruha-gyűjtés és -osztás a Szent Anna Közösségi Házban

A Szent Anna Közösségi Ház (Csap, Bereg utca 55.) újra megszervezi hagyományos használtruha-gyűjtési és -osztási akcióját, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a rászorulóknak a téli időszak közeledtével.

A hírt a Csapi Római Katolikus Plébánia Facebook-oldalán közölték.

A ruhagyűjtésre november 12–14. között (szerda–péntek) kerül sor, minden nap 10.00 és 14.00 óra között. A szervezők kérik, hogy a felajánlott ruhák tiszta és jó állapotban legyenek, hogy azokat közvetlenül tovább lehessen adni a rászorulóknak.

A beérkezett adományokat a ruhaosztás keretében november 17–19. között (hétfő–szerda) szintén 10.00 és 14.00 óra között osztják szét ugyanott, a Szent Anna Közösségi Házban.

Az eseményt a szervezők az evangéliumi gondolat jegyében hirdették meg:

„Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,40)

A közösség arra buzdít mindenkit, hogy aki teheti, csatlakozzon az akcióhoz – akár adományozóként, akár önkéntesként –, hiszen a legapróbb segítség is sokat jelenthet egy nehéz helyzetben lévő család számára.

Kárpátalja.ma