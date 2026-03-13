Hat ukrajnai megye maradt áram nélkül az orosz támadások következtében

Az orosz támadások következtében péntek reggel hat ukrajnai megyében maradtak áram nélkül a fogyasztók – közölte az

A tájékoztatás szerint az energetikai infrastruktúra elleni ellenséges támadások miatt Szumi, Donyeck, Harkiv, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Herszon megyében vezettek be áramszünetek. Ahol a biztonsági körülmények ezt lehetővé teszik, a szakemberek már megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat.

„Az energetikai szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb visszaállítsák az áramszolgáltatást minden fogyasztó számára” – áll a közleményben.

A korábbi tömeges támadások következményei miatt az ország valamennyi megyéjében kijevi idő szerint 17:00 és 23:00 között teljesítménykorlátozásokat vezethetnek be az ipari fogyasztók számára, míg 17:00 és 22:00 között óránkénti áramszünetek várhatók a lakosság és más fogyasztói kategóriák esetében.

Kárpátalja.ma