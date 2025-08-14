Őrizetbe vettek egy határőrt Ungváron

A kárpátaljai határőrség és a biztonsági szolgálatok közös akcióban buktattak le egy határőrt, aki pénzért vállalta, hogy segítséget nyújt egy hadköteles férfinek a magyar–szlovák határ illegális átlépésében.

A nyomozás eredménye szerint a gyanúsított 6 000 dollár ellenében vállalta, hogy egy hadköteles korú férfit eljuttat a határ közelébe, majd megmutatja neki az átkelés útvonalát. A határőr a jövőben 6–8 ezer dolláros díjat tervezett elkérni minden ilyen esetben.

A férfit az ungvári hatóságok fogták el a megyeközpontban, miután átvette az előre egyeztetett összeg második részét. A rajtaütés során lefoglalták a teljes összeget, valamint két mobiltelefont.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A gyanúsítottat őrizetbe vették.

Kárpátalja.ma