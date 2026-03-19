Havazás és erős fagy a Kárpátokban: mínusz 8 fokot mértek a Pop Ivánon

Március 19-én reggel télies időjárás uralkodott a Kárpátok magasabban fekvő területein. A kijevi idő szerint 08:35-kor a Pop Iván-hegycsúcson borult volt az ég, havazás nehezítette a látási viszonyokat, a látótávolság jelentősen lecsökkent.

A beszámoló alapján északkeleti irányú szél fújt, amelynek sebessége elérte a 12 m/s-ot, a levegő hőmérséklete pedig -8 Celsius-fok volt.

Alig egy héttel korábban, március 12-én a hegycsúcson még enyhébb idő volt, akkor -2 fokot mértek.

