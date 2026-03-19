Herszoni delegáció érkezett munkalátogatásra Beregszászba

Kétnapos munkalátogatásra érkezett a Herszoni Városi Katonai Közigazgatási Hivatal delegációja a kistérségbe. A látogatás célja a két közösség közötti együttműködés erősítése és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezése.

Erről

A vendégek között van Mihajlo Lineckij, a katonai közigazgatás első helyettese, Natalia Csernenyka alpolgármester, valamint Aelita Gorbunova, a Herszoni Városi Tanács Gazdasági és Befektetési Osztályának szakembere.

A felek a „Vállvetve: összetartó közösségek” nemzeti projekt keretében aláírt együttműködési megállapodás alapján dolgoznak együtt. Mint elhangzott, Herszon és Beregszász számos hasonlósággal rendelkezik: mindkettő soknemzetiségű közösség, amely fontosnak tartja történelmi és kulturális örökségének megőrzését.

A találkozó során megvitatták a jelenlegi kihívásokat, a szociális védelem helyzetét, a gazdasági kérdéseket, valamint a jövőbeli terveket. Kiemelték, hogy közös céljuk az, hogy az otthonukat elhagyni kényszerült lakosok számára biztosítsák a visszatérés lehetőségét.

Külön figyelmet kapott egy korszerű, önálló energiaellátású, termálforrásokra épülő önkormányzati rehabilitációs központ létrehozásának koncepciója Beregszász térségében. Az ilyen létesítmények megvalósítása a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal prioritásai közé tartozik.

A felek hangsúlyozták: az ehhez hasonló találkozók a gyakorlati együttműködésről, a tapasztalatcseréről és a közös előrelépésről szólnak. Mindkét oldal nyitott a további partnerségre és az új megoldások kidolgozására.

Kárpátalja.ma