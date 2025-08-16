Hetvenéves férfit vettek őrizetbe késelés miatt a Técsői járásban
Gyilkossági kísérlet miatt vettek őrizetbe a técsői rendőrök egy 70 éves férfit a técsői járási Irhóc-Lázi (Vilhivci-Lazi) faluban – közölte a kárpátaljai rendőrség augusztus 16-án.
A gyanú szerint
az idős férfi pénteken megkéselte 33 éves falubelijét, akit vendégül látott. A két férfi délelőtt italozott, majd összevesztek, ekkor a házigazda egy konyhakéssel hasba szúrta a fiatalabbat.
A sértettet kórházba szállították.
A kiérkező rendőrök lefoglalták a kést, a 70 éves férfit pedig a técsői rendőrségre vitték. Jelenleg is őrizetben van. A 33 éves férfit kórházban kezelik. Az ügyben tart a vizsgálat.
Nyitókép: ukrán rendőrség