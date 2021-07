Holnaptól oltakozhatnak a külhoniak Magyarországon

Magyarország holnaptól a vele közös határok mentén élők számára is elérhetővé teszi az oltásokat – írta a koronavirus.gov.hu. A magyar lakosság védettségének érdekében Magyarország kormánya a külhoni magyarok védelme érdekében kiterjeszti a védettek körét, a magyar határok mentén élőknek is lehetővé teszi az oltást, amihez nem kötelező a magyar állampolgárság megléte.

A kárpátaljaiak bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon, oltóbuszokon és határ közeli kórházi oltópontokon is oltakozhatnak. Az oltópontokhoz a határtól e célra kijelölt buszok szállítják az oltandókat.

A magyar kormány arra kéri az oltást igénylőket, hogy mindenképpen vigyék magukkal útlevelüket, személyi irataikat és a lakcímüket igazoló okiratot, valamint alaposan olvassák el a tájékoztatót, amit ide kattintva is elérhetnek.

Magyarországon Ukrajnából csak a kárpátaljai lakosok jogosultak felvenni az oltást.

A kárpátaljaiakat Janssen vakcinával oltják, amiből elegendő egyetlen dózis.

Mivel Ukrajna nem része a schengeni övezetnek, emiatt szigorúbbak a határátlépés szabályai, így a kárpátaljaiak a magyar belügyminisztérium által kijelölt három határátkelőnél – Záhonynál a vasúti, Barabásnál és Lónyánál pedig a közúti – léphetnek be Magyarországra. Az oltást a határátkelőknél kialakított oltópontokon és oltóbuszokon is felvehetik. Amennyiben a határátkelőknél nem tudják felvenni az oltást, a Záhonyi általános iskola és technikumban, a barabási művelődési házban, a lónyai általános iskolában és művelődési házban, szükség esetén a közeli kórházi oltópontokon is oltakozhatnak, ahová busszal szállítják el az oltandókat a határról. Kiemelik a közleményben, hogy csakis az erre kijelölt buszokkal juthatnak el az oltópontokra.

Ha minden oltópont telítődik, és túllépik a kapacitást, másik időpontban kell visszatérni.

Mivel a határátlépés, az oltóponthoz eljutás és az oltás órákig is eltarthat, arra kérik az oltakozókat, hogy elegendő étellel és ivóvízzel induljanak útnak.

Mint írják, a jogosult a Magyarország területére történő belépése napján köteles a kijelölt oltóponton a védőoltás beadatása céljából megjelenni, és a védőoltás beadását követően, vagy ha a védőoltás beadására bármely okból nem kerül sor, nyomban, de legkésőbb 24 órán belül Magyarország területét elhagyni.

Az oltást igazoló védettségi igazolványt az oltóponton külön kérvényezhetik, amit majd a külképviseleteken vehetnek át.

Kárpátalja.ma