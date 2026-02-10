Holttestet találtak egy árokban
Holttestre bukkantak Munkácson február 9-én a kora délelőtti órákban.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének kedd reggeli beszámolója alapján
előző nap kijevi idő szerint 14.11-kor érkezett bejelentés arról, hogy holttest van egy árokban.
A kárpátaljai DSZNSZ munkatársai még aznap 14.50-kor kiemelték az elhunytat, majd átadták a helyi rendőrségnek.
Nemrég egy nő testére találtak rá Munkácson, az ügyben eljárást indítottak.
Nyitókép: illusztráció