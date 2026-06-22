Holttestet emeltek ki a folyóból az Ungvári járásban

Egy férfi holttestét emelték ki a folyóból június 19-én az ungvári járási Kisberezna településen.

A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint 13 óra 5 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy feltehetően vízbefulladt személy holttestére bukkantak.

A helyszínre érkező egységek egy 1978-as születésű férfi testét emelték ki a vízből.

A férfi halálának körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A nyitókép illusztráció

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