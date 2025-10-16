Felújítás kezdődött Beregszászban

A Korjatovics utca 4. szám alatti épületen megkezdődtek a homlokzati felújítási munkálatok – tájékoztatott a városi tanács. A beruházás célja az épület állagmegóvása és a városkép javítása.

A lakosokat és a járókelőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt tartsák be a biztonsági előírásokat, és legyenek körültekintőek az épület melletti közlekedés során. Fontos, hogy a balesetek elkerülése érdekében senki ne lépjen be a lezárt területre.

A felújítás a városi tanács és a Horih Berehove társasházi egyesület együttműködésével valósul meg. A projektet a közösségi költségvetésből 108 445 hrivnya összegű támogatás segíti.

A városvezetés köszönetét fejezte ki a lakosság megértéséért és együttműködéséért, hangsúlyozva, hogy a közös fejlesztések hozzájárulnak Beregszász arculatának megújulásához és a lakókörnyezet szebbé tételéhez.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Beregszászi Városi Tanács