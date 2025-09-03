Hulladékszigetek nyomában – monitoringprogram a Latorca partján

A természetvédelem nem mindig látványos faültetésekből vagy nagyszabású akciókból áll. Gyakran csendes, következetes munka rejlik mögötte: adatgyűjtés, felmérés, figyelem, amely hosszú távon alapja lehet valódi változásoknak. A PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a magyarországi PET Kupa együttműködésével, a Diageo CallAction 3 projekt támogatásával 2025-ben is folytatta a monitoring programját, amelynek célja feltérképezni és nyomon követni a hulladékszigetek kialakulását a Latorca folyó Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátumot kettészelő szakaszán.

A Latorca a maga kanyargó útján egyszerre jelent életet és kockázatot a természet számára. A folyóvíz mozgása révén sokféle élőlényt táplál és életteret biztosít, ugyanakkor sajnos a hulladék is könnyedén sodródik benne. A tavaszi árhullámokkal érkező műanyagpalackok, zacskók és más szennyeződések a víz sodrásában megtorpanva, a part menti ágakba, uszadékfák közé akadva hulladékszigeteket hoznak létre. Ezek a szigetek nem csupán esztétikai problémát jelentenek: a helyi ökoszisztéma egészsége forog kockán.

A monitoringprogram keretében az egyesület önkéntesei és szakemberei rendszeres terepbejárásokat tartanak. GPS-koordináták rögzítésével, fotódokumentációval és mennyiségi becslésekkel követik nyomon a hulladéklerakódások alakulását. A cél egy olyan adatbázis kialakítása, amelyből egyértelműen láthatóvá válik, mikor és hol keletkeznek a legnagyobb szennyezett gócpontok, és hogyan változik a helyzet évszakról évszakra.

A projekt célja, hogy az összegyűjtött adatokkal hosszú távon is segítse a hatóságok, helyi önkormányzatok és más civil szervezetek munkáját. A pontos információk birtokában ugyanis célzottabb tisztítási akciók indíthatók, és megelőző intézkedések is tervezhetők – például a hulladék utánpótlásának csökkentésére.

Az első hónapok tapasztalatai rámutattak: a Latorca mentén a hulladék mennyisége közvetlen összefüggésben áll a folyó menti települések hulladékgazdálkodásának hiányosságaival. A folyó sajnos nem ismer határokat: amit egy település partján eldobnak, azt a víz könnyedén elsodorja, és néhány kilométerrel lejjebb már mások problémájává válik. Éppen ezért a hulladékmonitoring üzenete messze túlmutat a rezervátum határain: a folyó menti közösségek összefogása nélkül nincs tartós megoldás.

A PAPILIO Egyesület munkatársai bíznak abban, hogy a program hosszú távon hozzájárulhat a Latorca tisztaságának megőrzéséhez. Az adatgyűjtésből idővel térképek, grafikonok, sőt tanulmányok is készülnek, amelyek alapot adhatnak további természetvédelmi kezdeményezésekhez.

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum számára ez a munka különösen fontos. A védett terület célja ugyanis nem csupán az élővilág védelme, hanem annak bemutatása is, hogy az ember és természet békés együttélése lehetséges. A hulladékszigetek elleni küzdelem pedig ennek a küldetésnek szerves része.

PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület