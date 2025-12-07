Humanitárius segélyszállítmány érkezett Kárpátaljára Csehországból
December 6-án a cseh partnerek humanitárius segélyszállítmányt hoztak Viszocsina és Pardubice kerületekből Kárpátaljára – adta hírül a Kárpátaljai Megyei Tanács a Facebook-oldalán.
A segélyt Zdenek Kadlec, Viszocsina megye regionális önkormányzata és a VIZA Jótékonysági Alapítvány vezetője adta át. A rakomány a következőket tartalmazta:
- Ford márkájú kisbuszokat a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomás és a Munkácsi 1. Számú Pszichoneurológiai Bentlakásos Iskola számára;
- orvosi felszereléseket (maszkok, kesztyűk, védőruhák stb.) a Megyei Tüdőbetegségek Központjának;
- szemetesautót a Kövesligeti kistérség számára;
- mentőautót a Királymezei kistérség számára;
- 4 hűtőszekrényt, 3 mosógépet, 3 mixert a Munkácsi Pszichoneurológiai Bentlakásos Iskola, az Égermezei Gyermekotthon és az Uzsoki Nemzeti Park számára;
- 67 számítógépet a malmosi, patakófalui, újszemerei, berezneki, kisannai, huszti, perecsenyi és zajgói iskolák, valamint az Uzsoki Nemzeti Park számára;
- berendezéseket az „Ukrajna Erdői” Állami Vállalat számára;
- interaktív táblákat a lipcsei iskola részére.
A bejegyzésben kiemelték, hogy a cseh partnerek a teljes körű orosz invázió kezdete óta a 37. humanitárius segélyüket hozták Kárpátaljára.
Nyitókép forrása: Kárpátaljai Megyei Tanács Facebook-oldala