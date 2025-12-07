Humanitárius segélyszállítmány érkezett Kárpátaljára Csehországból

December 6-án a cseh partnerek humanitárius segélyszállítmányt hoztak Viszocsina és Pardubice kerületekből Kárpátaljára – adta hírül a Kárpátaljai Megyei Tanács a Facebook-oldalán.

A segélyt Zdenek Kadlec, Viszocsina megye regionális önkormányzata és a VIZA Jótékonysági Alapítvány vezetője adta át. A rakomány a következőket tartalmazta:

Ford márkájú kisbuszokat a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomás és a Munkácsi 1. Számú Pszichoneurológiai Bentlakásos Iskola számára;

orvosi felszereléseket (maszkok, kesztyűk, védőruhák stb.) a Megyei Tüdőbetegségek Központjának;

szemetesautót a Kövesligeti kistérség számára;

mentőautót a Királymezei kistérség számára;

4 hűtőszekrényt, 3 mosógépet, 3 mixert a Munkácsi Pszichoneurológiai Bentlakásos Iskola, az Égermezei Gyermekotthon és az Uzsoki Nemzeti Park számára;

67 számítógépet a malmosi, patakófalui, újszemerei, berezneki, kisannai, huszti, perecsenyi és zajgói iskolák, valamint az Uzsoki Nemzeti Park számára;

berendezéseket az „Ukrajna Erdői” Állami Vállalat számára;

interaktív táblákat a lipcsei iskola részére.

A bejegyzésben kiemelték, hogy a cseh partnerek a teljes körű orosz invázió kezdete óta a 37. humanitárius segélyüket hozták Kárpátaljára.

