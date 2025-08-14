Elgázoltak egy kerékpárost Huszton, belehalt sérüléseibe

Halálos baleset történt augusztus 14-én Huszton, egy kerékpáros vesztette életét – közölte a kárpátaljai rendőrség csütörtökön. Az esetet szemtanúk jelentették a hatóságoknak.

A Keramicsna utcában reggel egy Renault Symbol gépkocsit vezető 29 éves férfi hirtelen hajtott át a szemközti sávba, ahol egy kerékpárossal találta szembe magát. A gépkocsi egy beton villanyoszlopnak csapódott.

A 29 éves járművezető azt állítja, hogy rosszul lett a volán mögött.

Az eset idején józan volt.

A biciklin ülő 52 éves nő a helyszínen életét vesztette. A Renault sofőrjét kórházba szállították.

Az ügyben tart a vizsgálat, a rendőrség eljárást indított.

