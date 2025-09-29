Ideiglenesen változik az autóforgalom Beregszász egyik utcájában
Teljes körűen felújítják a Batthány utcát Beregszászban.
Erről Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője adott tájékoztatást szeptember 29-én.
A Batthány utcában zajló teljes körű felújítás miatt az autóforgalom ideiglenesen módosul.
A lakók kényelme érdekében az Eötvös József utcába ideiglenes behajtási lehetőség nyílik a Sztefanik utcáról.
Köszönjük a megértést, és kérjük, vegyék figyelembe a változásokat utazásaik tervezésekor – áll a tájékoztatásban.