Ideiglenesen változik az autóforgalom Beregszász egyik utcájában

Bursza Krisztina Közélet

Teljes körűen felújítják a Batthány utcát Beregszászban.

Erről Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője adott tájékoztatást szeptember 29-én.

A Batthány utcában zajló teljes körű felújítás miatt az autóforgalom ideiglenesen módosul.

A lakók kényelme érdekében az Eötvös József utcába ideiglenes behajtási lehetőség nyílik a Sztefanik utcáról.

Köszönjük a megértést, és kérjük, vegyék figyelembe a változásokat utazásaik tervezésekor – áll a tájékoztatásban.

Kárpátlja.ma