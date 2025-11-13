Idén is cipősdoboz-akció Tiszabökényben

A Tiszabökényi Református Gyülekezet idén is megszervezi hagyományos cipősdobozgyűjtését, amelynek célja, hogy karácsony közeledtével örömet szerezzenek a rászoruló gyermekeknek.

A hírt a Tiszabökényi Református Egyház hivatalos oldalán osztották meg.

A szervezők elmondták: céljuk csupán egy – örömet okozni a gyermeki szíveknek. A gyűjtés keretében arra kérik a felajánlókat, hogy egy-egy szépen becsomagolt cipősdobozba helyezzenek el édességet, játékot vagy plüsst, amellyel mosolyt csalhatnak a gyermekek arcára.

A kész, becsomagolt „cipősdobozokat” szerdai napokon, délután 14:00 és 16:00 óra között, november 19. és december 5. között fogadják a Tiszabökényi Református Gyülekezet parókiáján.

A szervezők mindenkit szeretettel hívnak, aki szeretne részt venni a gyűjtésben – hiszen, ahogyan fogalmaztak: „Bárki csatlakozhat e gyűjtéshez, akit Isten Lelke indít!”

Kárpátalja.ma