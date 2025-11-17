Csapadék várható ezen a héten Kárpátalján

A megszokottnál hűvösebb és csapadékosabb időjárásra számíthatunk a következő napokban Kárpátalján. A hét folyamán több hullámban érkező hidegfrontok alakítják térségünk időjárását, amelyek jelentős lehűlést és helyenként kiadós esőt, a magasabb hegyvidéki területeken pedig vegyes halmazállapotú csapadékot hoznak. A nappali hőmérséklet +2 és +15 °C között ingadozik majd, érezhetően ősziesebbé téve a következő napokat.

A hét első napján borult időre és több helyen esőre kell készülni, amely időnként akár jelentős mennyiségű is lehet. A hegyvidéki részeken éjszaka és reggel gyenge, szórványos ködtakaró csökkentheti a látótávolságot. A hőmérséklet éjszaka +4–9 °C, nappal +10–15 °C között alakul, ami még viszonylag enyhének számít a közelgő lehűléshez képest.

November 18-án már változó felhőzet várható, éjszaka többfelé esővel, helyenként kiadós csapadékkal. A Kárpátok magasabban fekvő területein főként havas eső, de egyes helyeken már havazás várható. A reggeli órákban gyenge köd is kialakulhat. A hőmérséklet éjszaka 0–5 °C, nappal +2–7 °C között mozog majd – ez már a tél közeledtét jelzi.

November 19-én a meteorológusok borús időt jósolnak, éjszaka számottevő csapadék nem várható, napközben azonban helyenként ismét előfordulhat eső. A hideg levegő beáramlásával az éjszakai hőmérséklet jelentősen visszaesik: –2 és –7 °C között alakul, ezért a növények és járművek védelméről érdemes időben gondoskodni. Napközben a hőmérséklet +2–7 °C-ig melegszik, de az idő továbbra is borongós marad.

November 20-án a borús ég mellett már némi derült időszakra is számíthatunk. Az éjszakai órákban még előfordulhat eső, de napközben a meteorológusok már nem ígérnek számottevő csapadékot. A hőmérséklet éjszaka –2 és +3 °C között, nappal +4–9 °C között várható. A hegyvidéki terüeteken továbbra is hűvösebb várható.

A hét utolsó munkanapján, november 21-én is marad a felhős, borongós időjárás, helyenként gyenge esővel. A hőmérséklet éjszaka 0–5 °C, nappal pedig +6–11 °C között alakul, ami az előző napokhoz képest kissé enyhébbnek ígérkezik.

A hét valódi téli hangulatot hoz Kárpátalja nagy részére – különösen a hegyvidéki területekre –, így mind az autósoknak, mind a gyalogosoknak érdemes felkészülniük a csúszós utakra, a romló látási viszonyokra és a hirtelen hőmérséklet-ingadozásokra.

A sinoptik.ua nyomán.

