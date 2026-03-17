Illegális buszjárat-hálózatot lepleztek le Kárpátalján

Kárpátalján a bűnüldöző szervek feltárták azt a rendszert, amelynek keretében nemzetközi autóbuszos személyszállítás során kerülték meg az adófizetési kötelezettségeket.

A nyomozás szerint az érintett járatok Ukrajna és több Európai Uniós ország – köztük Csehország, Lengyelország és Szlovákia – között közlekedtek, mindkét irányban.

A hatóságok megállapították, hogy a jegyek értékesítése nagyrészt nem a hivatalos autóbuszállomások pénztárain keresztül történt. Az utasok többnyire online foglaltak helyet, az értékesítést pedig közvetítőkön keresztül szervezték. A viteldíjat az utasok felszálláskor, készpénzben adták át a sofőröknek, gyakran külföldi valutában. A befolyt összegek jelentős részét nem tüntették fel a hivatalos elszámolásokban.

A nyomozati adatok szerint naponta akár 100 jegyet is értékesíthettek ilyen módon, 2024 és 2026 között pedig mintegy 200 ezer utast szállíthattak a rendszer keretében.

A házkutatások során a hatóságok több mint 10 ezer dollárt, közel 30 ezer eurót, mintegy 20 ezer cseh koronát és 15 ezer hrivnyát foglaltak le. Emellett mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, dokumentumokat és a jegyértékesítéssel kapcsolatos feljegyzéseket is lefoglaltak.

Az ügyben eljárás indult. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Forrás: Állami Ügyészség

