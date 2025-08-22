Börtön járhat az illegális határátlépési kísérletért

Az ukrán kormány törvénytervezetet nyújtott be a Legfelsőbb Tanácshoz, amely szigorítaná az illegális határátlépésért járó büntetéseket a hadiállapot idején – írja az rbc.ua hírportál.

Jelenleg az illegális határátlépésért kizárólag közigazgatási felelősség és pénzbírság jár, a tervezet azonban már szabadságvesztést is előírna azok számára, akik a mozgósítás elől menekülve próbálnak elhagyni az országot.

A javaslat szerint, aki a hivatalos átkelőhelyeket elkerülve vagy hamis iratokkal próbálja átlépni a határt 51 ezertől 170 ezer hrivnyáig terjedő pénzbírságra, illetve akár három év börtönbüntetésre számíthat. Továbbá, aki szándékosan megrongálja a határvédelmi infrastruktúrát, azt három év szabadságvesztéssel sújthatják.

A sorkötelesek, tartalékosok és katonakötelesek, akik hadiállapot idején túllépik a külföldön való tartózkodás megengedett idejét, 3,4–5,1 ezer hrivnyás pénzbírságot vagy 3–5 év börtönbüntetést kaphatnak.

Kik mentesülhetnek a felelősség alól?

A törvényjavaslat lehetőséget ad a jogi következmények elkerülésére. Azok a katonakötelesek, akik három hónapon belül önként visszatérnek Ukrajnába, és még a vádirat kézhezvétele előtt bejelentik jogsértésüket, mentesülhetnek a büntetés alól.

Miért van szükség a szigorításra?

A törvényhozók azzal indokolják a tervezetet, hogy 2022 februárja óta ugrásszerűen nőtt az illegális határátlépések száma.

Az elmúlt három évben közel 43 ezer katonakötelest tartóztattak fel a határőrök, akik döntő többsége a hivatalos átkelőhelyeket megkerülve próbált kijutni az országból.

2024-ben több mint 20 ezer kísérletet regisztráltak, míg 2021-ben ez a szám alig haladta meg a 3 ezret.

A szervezett embercsempészet ellen is fellépnének

A javaslat külön kitér az illegális határátlépések szervezőire. Mivel jelenleg gyakran elkerülik a súlyosabb büntetést a bizonyítási nehézségek miatt, az új szabályozás célja, hogy megszüntesse ezeket a joghézagokat, és komolyabb felelősségre vonást tegyen lehetővé.

Nyitókép: UNIAN/illusztráció

Kárpátalja.ma