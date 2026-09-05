Illegális határátlépés szervezése miatt állítottak elő két katonát Kárpátalján

Két katonát gyanúsítanak Kárpátalján azzal, hogy 14 ezer euróért egy hadköteles férfit akartak illegálisan átjuttatni az ukrán–magyar határon, az egyik ellenőrzőponton kívül. Az ügyben az Állami Nyomozó Iroda (DBR) folytat vizsgálatot.

A gyanú szerint a férfiak 12 ezer eurót kértek a határ illegális átlépésének megszervezéséért, további 2 ezer eurót pedig azért, hogy a férfit Vinnicja megyéből Kárpátaljára szállítsák.

A férfi az összeg egy részét, 2300 dollárt kriptotárcába utalt át, a fennmaradó összeget pedig a járműbe történő beszállást követően kellett volna átadnia.

A DBR szerint a katonák szolgálati járművel szállították a férfit. Kárpátalján, az egyik ellenőrzőpont közelében azonban a határőrök megállították és leleplezték őket.

A két katonával szemben büntetőeljárás indult. Amennyiben bűnösségüket megállapítják, akár kilenc év szabadságvesztésre is ítélhetik őket.

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