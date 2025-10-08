Illegális odesszai dohányüzemet számoltak fel

A határőrök és a gazdaságbiztonsági hivatal emberei közösen csaptak le egy titkos dohányüzemre Odesszában. A dohánytermékeket terjesztő országos bűnözői hálózat szervezője egy 26 éves odesszai lakos – olvasható az Állami Határőrszolgálat Nyugati Főosztályának Facebook-oldalán.

A rajtaütés során 2000 csomag cigarettát, több mint 1300 kilogramm dohányt, több mint 400 ezer füstszűrős cigarettapapírt, egy dohánytermékek gyártására szolgáló gépet, csomagolóeszközt, jegyzőkönyveket és egyéb bizonyítékokat foglaltak le. A lefoglalt tárgyak becsült értéke meghaladja a 2,2 millió hrivnyát.

Az ügyben rendőrségi nyomozás folyik.

Kápátalja.ma

Forrás: Facebook/az Állami Határőrszolgálat Nyugati Főosztálya