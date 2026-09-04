India eddig 19-szer küldött humanitárius segélyszállítmányt Ukrajnának

India eddig 19 alkalommal juttatott humanitárius segélyszállítmányt Ukrajnába – jelentette be Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter szeptember 3-án Kijevben.

A tájékoztatás szerint a humanitárius segítség összesen 160 tonna rakományt foglalt magába. India többek között generátorokat, gyógyszereket és egészségügyi felszereléseket küldött Ukrajnának.

Az indiai külügyminiszter kijevi látogatása során Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel tárgyalt. Jaishankar elmondta, hogy megbeszélésükön a humanitárius segítségnyújtás további lehetőségeiről is szó esett.

Az indiai diplomácia vezetője részvétét fejezte ki amiatt is, hogy két nappal korábban egy indiai állampolgár életét vesztette egy Kijev elleni támadás következtében.

Jaishankar hangsúlyozta, hogy India álláspontja szerint a konfliktus nem oldható meg a harctéren, mivel a háború minden egyes napja újabb emberéleteket követel és további pusztítást okoz.

Hozzátette: India kész segítséget nyújtani, amennyiben erre lehetősége nyílik.

A felek a találkozón a kereskedelmi hajózás elleni támadások kérdését is megvitatták.

Forrás: interfax.com.ua

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