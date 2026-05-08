Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Nagyberegen

Ingyenes jogsegélyszolgálatot szerveznek Nagyberegen, ahol a lakosok helyben kérhetnek jogi tanácsadást különböző ügyekben. Erről a Nagyberegi kistérség számolt be a Facebookon.

A tájékoztatás szerint a Díjmentes Jogsegélyszolgálat (BPD) szakemberei május 12-én, kedden látogatnak a településre. A fogadás kijevi idő szerint 10 órakor kezdődik a Nagyberegi Községi Tanács épületében.

A lakosok többek között földügyi viták, öröklési és ingatlanügyek, családjogi kérdések, nyugdíjjal és szociális támogatásokkal kapcsolatos problémák terén kérhetnek segítséget. Emellett a szakemberek hivatalos kérelmek és dokumentumok összeállításában is támogatást nyújtanak.

A tanácsadás minden érdeklődő számára elérhető és teljes mértékben ingyenes.

A nyitókép illusztráció

