Itt az ideje lecserélni a nyári gumikat – közeleg a téli szezon Ukrajnában

Ahogy a hőmérséklet egyre inkább a fagypont közelébe süllyed, elérkezik az idő, hogy az autósok lecseréljék nyári gumiabroncsaikat télire. A szakemberek évről évre figyelmeztetnek: a közlekedésbiztonság szempontjából ez nemcsak ajánlott, hanem életmentő jelentőségű lépés is lehet.

Ukrajnában a jogszabályok nem határoznak meg konkrét dátumot a téli gumik kötelező használatára, ám a szakértők egyetértenek abban, hogy +7 Celsius-fok alatt már nem biztonságos nyári gumival közlekedni. A hidegben ugyanis a nyári abroncs anyaga megkeményedik, elveszíti tapadását, és megnő a fékút – különösen nedves vagy jeges úton.

Bár napközben még +14 és +10 °C között alakul a hőmérsékelt Beregszászban, éjszaka már +3 °C-ig süllyed. A hegyvidéki területeken pedig napközben csupán +7 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete, éjszaka pedig fagypont alá süllyed, így elérkezett az idő a cserére.

A téli abroncsok nem csak a havas úton jelentenek előnyt. A speciális gumikeverék és a mélyebb mintázat segít a tapadásban, a víz és a latyak elvezetésében, valamint a jármű irányíthatóságának megőrzésében. Egy megfelelő állapotú téli gumi akár 25-30%-kal rövidebb fékutat biztosíthat, mint a nyári abroncs hasonló körülmények között.

A gumicsere előtt érdemes átnézni a téli abroncsokat:

a profil mélysége legyen legalább 4 mm,

figyelni kell a repedésekre, deformációkra,

és nem utolsó sorban: a nyomást is az előírt értékre kell beállítani.

A gumiszerelők ilyenkor gyakran leterheltek, ezért célszerű időben bejelentkezni a szervizbe. Az őszi hónapokban a hirtelen lehűlések, a korai fagyok és az esős időjárás különösen veszélyesek lehetnek, ha az autó nincs megfelelően felkészítve.

A szakértők egyhangú véleménye: a téli gumi nemcsak az autó állapotát, hanem az utasok és a közlekedésben résztvevők biztonságát is védi.

