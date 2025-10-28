Ittas rendőr támadt a katonai toborzóközpont dolgozóira

Odesszában elfogtak egy ittas rendőrt, aki fegyverrel fenyegette meg a katonai toborzóközpont dolgozóit, és fegyverével betörte a szolgálati autó szélvédőjét.

Az Ukrán Állami Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint az incidens október 27-én történt, amikor a rendőrség és a területi toborzó- és szociális központ (TCK) munkatársai összetűzésbe keveredtek.

Előzetes információk szerint 21:35-kor a központ dolgozói egy járművet állítottak meg okmányellenőrzés céljából. Ekkor érkezett egy másik autó, amelyből egy férfi fegyverrel szállt ki. A katonai központ munkatársaira célozva a fegyverrel betörte a szolgálati autó ablakát, majd elhajtott a helyszínről.

A férfit röviddel később más rendőrök megállították. Kiderült, hogy az elkövető egy rendőri egység tagja, aki ittas állapotban vezetett. A fegyvert elkobozták, és az ittas járművezetés miatt adminisztratív jegyzőkönyvet állítottak ki.

Kárpátalja.ma