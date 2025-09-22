Ittas sofőr balesetezett Munkácson

Vasárnap este a rendőrök egy gyanús BMW márkájú gépkocsit próbáltak megállítani a munkácsi Danilo Halickij utcában. A sofőr a jelzés ellenére továbbhajtott – olvasható a kárpátaljai járőrszolgálat Facebook-oldalán.

A gépkocsi vezetője menekülés közben balesetet okozott, a közzétett képek alapján egy garázsnak ütközött. A férfi alkoholos befolyásoltság jeleit mutatta, a helyszínen elvégzett teszt 1,60 ‰-es alkoholszintet mutatott.

A rendőrök baleset okozása, kereszteződésben való szabálytalan áthaladás és ittas vezetés vétsége miatt vonják felelősségre.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátalja Járőrszolgálat